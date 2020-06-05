Виталий Давыдов: если «Спартак» усилится Войновым, то Москве гарантировано трио фаворитов

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об усилении «Спартака» в это межсезонье.
«Очень радует та ситуация, которая складывается в московском хоккее. В прежние годы этого века в столице были явными лидерами или бело-голубые, или красно-синие. Теперь же намечается большая московская гонка: по-прежнему на лидирующих позициях ЦСКА, добавило «Динамо», прилично усилился и «Спартак». Думаю, теперь в Москве два главных фаворита – но совсем рядом ещё и «Спартак». Кстати, не исключаю, что к старту сезона красно-белые войдут в эту группу лидеров.
«Спартак» усилил атаку, но, как и у «Динамо», у красно-белых есть резервы в обороне. Слышал, что наши соседи могут укрепиться Войновым. Мне очень нравится этот универсальный защитник, который в тактическом плане готов играть по 25 минут за матч и не имеет слабых мест, может быть, за исключением быстрого первого паса. Если такое усиление состоится, то Москве гарантировано трио фаворитов. Я так понимаю, впервые в истории КХЛ», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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