Виталий Давыдов: если «Спартак» усилится Войновым, то Москве гарантировано трио фаворитов

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об усилении «Спартака» в это межсезонье.

«Очень радует та ситуация, которая складывается в московском хоккее. В прежние годы этого века в столице были явными лидерами или бело-голубые, или красно-синие. Теперь же намечается большая московская гонка: по-прежнему на лидирующих позициях ЦСКА, добавило «Динамо», прилично усилился и «Спартак». Думаю, теперь в Москве два главных фаворита – но совсем рядом ещё и «Спартак». Кстати, не исключаю, что к старту сезона красно-белые войдут в эту группу лидеров.

«Спартак» усилил атаку, но, как и у «Динамо», у красно-белых есть резервы в обороне. Слышал, что наши соседи могут укрепиться Войновым. Мне очень нравится этот универсальный защитник, который в тактическом плане готов играть по 25 минут за матч и не имеет слабых мест, может быть, за исключением быстрого первого паса. Если такое усиление состоится, то Москве гарантировано трио фаворитов. Я так понимаю, впервые в истории КХЛ», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.