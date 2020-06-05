Станислав Бочаров: «Автомобилист» – топ-клуб, слышал о нём только хорошее

Нападающий Станислав Бочаров прокомментировал переход из «Торпедо» в «Автомобилист».

«У каждого игрока, думаю, есть ряд клубов, в которых он хотел бы играть. Лично для меня одной из таких команд является «Автомобилист». Прекрасно понимаю, что это топ-клуб, от других хоккеистов слышал о нём только хорошее. Когда Екатеринбург сделал мне предложение, я его принял. У меня очень большие планы на предстоящий сезон.

Сначала общались агент и руководство. На завершающей стадии я поставил свою подпись под контрактом. Летать в Екатеринбург не приходилось, ведь есть электронная почта и факс. Успел ли пообщаться с Питерсом? Пока ещё не успел, но наше знакомство впереди», – цитирует Бочарова пресс-служба КХЛ.