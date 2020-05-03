Бывший форвард «Торпедо» Бочаров стал игроком «Автомобилиста». Контракт — на два сезона

Бывший форвард «Торпедо» Станислав Бочаров стал игроком «Автомобилиста», сообщается в официальном «инстаграме» агентства Winners. Контракт с уральским клубом рассчитан на два сезона.

В минувшем сезоне 28-летний Бочаров принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 15 результативных передач при показателе полезности "+4" и 18 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф в активе Станислава Бочарова 1 (0+1) очко при полезности "-2".

За карьеру в КХЛ воспитанник хабаровского хоккея выступал за «Ладу», «Югру», «Адмирал», «Ак Барс» и ХК «Сочи». В общей сложности чемпион мира 2011 года среди молодёжных команд провёл 453 матча и набрал 161 (80+81) очко.