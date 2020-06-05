Ларионов: очень важно понять, что мы имеем в плане кадров. Нужно никого не пропустить

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал назначение на должность.

«Хочу поблагодарить Федерацию хоккея России, Третьяка, Ротенберга за большое доверие. Я готов к этому вызову. Знаю, что Валерий Брагин справится во взрослой сборной, потому что люди, прошедшие через него, имеют характер и знают, как побеждать. Со своей стороны скажу, что я смотрю вперёд с большими ожиданиями. Мне очень важно понять, что мы имеем в плане кадров. Очень важно никого не пропустить. Командная игра, командная смекалка, творчество – я должен развить это в ребятах.

Также поздравляю своих помощников. Сергей Голубович и Владимир Филатов прошли большой путь и помогут мне в совместной работе. Это будет творческий треугольник, плюс Николай Хабибулин. Мы готовы, мы смотрим на ближайший МЧМ в Канаде. Это наша мечта – на родине хоккея показать нашу лучшую игру и привезти золото в Россию», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.