Р. Ротенберг: мы рассчитываем на игроков, которые играют в России, которых держим в руках

Первый вице-президент, глава штаба сборной России Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

«Почему Алексей Жамнов разжалован из старшего тренера просто в тренеры? У нас идёт постоянная работа со всеми тренерами. С Алексеем Юрьевичем Жамновым мы постоянно на связи. Что касается должностей, то будет всё решаться по ходу событий.

По Северной Америке в плане скаутинга помогает Владимир Малахов, также у нас есть специальная новая программа, которую мы презентовали. Но вы же видите, что сейчас происходит в Северной Америке. Конечно, мы с Игорем Николаевичем Ларионовым, учитывая его опыт, тоже будем общаться по всем игрокам, которые играют по ту сторону океана.

Сейчас же мы контролируем только то, что от нас зависит. Мы рассчитываем на игроков, которые играют в России, которых держим в руках. Дальше будем смотреть за всеми игроками», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.