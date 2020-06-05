Ларионов — о работе в молодёжке: изначально у меня было желание поработать один год

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов признался, что изначально намеревался заключить контракт на один сезон.

«Мы делаем тренерскую команду на два года, до Пекина. Для меня большая честь возглавить молодёжку, и надо сказать, что изначально у меня было желание поработать один год. Но, обсудив многие вопросы и понимая важность этого процесса работы именно до Олимпиады, я принял предложение о двухлетнем контракте.

Конечно, у меня есть определённые мечты, мысли, планы, хочу их реализовать. Руки у меня развязаны, за плечами колоссальный опыт, я с большим желанием стремлюсь начать этот поход за золотом на всех уровнях. Хочется вернуть те славные традиции нашего хоккея, которые мне удалось застать в игровой карьере», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.