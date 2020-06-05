Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Пора взяться за дело». Малкин опубликовал фотографию из самолёта

«Пора взяться за дело». Малкин опубликовал фотографию из самолёта
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал новый пост в «Инстаграме». На фотографии видно, что российский форвард находится в частном самолёте.

«Пора взяться за дело», — подписал фотографию Евгений.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Малкина.

С 8 июня — при условии выполнения каждым клубом всех требований, изложенных в протоколе, — клубам будет разрешено вновь открыть свои тренировочные базы в своих городах, чтобы позволить игрокам участвовать в индивидуальных тренировочных мероприятиях (вне льда и на льду).

Игроки будут участвовать на добровольной основе и будут распределены на небольшие группы (то есть не более шести игроков одновременно плюс ограниченное число сотрудников клуба). Различные меры, изложенные в протоколе, предназначены для обеспечения игрокам безопасной и контролируемой среды, в которой они могут возобновить свою подготовку.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020