Новиков — о Брагине в СКА: раньше в Питере было тёплое место, сейчас — молодая команда

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что своей работой Валерий Брагин заслужил пост главного тренера национальной сборной России. Напомним, что одно время Юрий Новиков был помощником Валерия Брагина в молодёжной сборной России, а также в воскресенском «Химике».

«Очень рад за Валерия Николаевича. Считаю, что он заслужил этот пост своей работой. Под его руководством молодёжная сборная провела, если мне память не изменяет, восемь чемпионатов мира и семь раз мы были с медалями. Каждый чемпионат был своеобразной историей, о каждом турнире есть что вспомнить. Если бы не тактика Валерия Николаевича и мастерство ребят, которые её выполнили не на сто, а на двести или триста процентов – золотых медалей в 2011 году в Баффало бы не было! У Брагина отличное понимание игры, он всегда очень чётко и мгновенно оценивает ситуацию. В бытность игроком он в чемпионате СССР конкурировал за право сильнейшего центра с самим Игорем Ларионовым!

Помимо главной сборной России в этом сезоне он будет руководить одним из сильнейших клубов КХЛ — питерским СКА. Ныне это один из лидеров в мировом хоккее. В клубе отличная инфраструктура, есть специальная программа подготовки. Раньше в СКА было для главного тренера тёплое место. В составе были такие звёзды, как Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Евгений Дадонов, Артемий Панарин… Сейчас там совсем другая команда. Много молодых, перспективных ребят. Менеджмент СКА провёл отличную работу по приглашению новичков. Команда с берегов Невы значительно омолодилась. На Брагине лежит огромная ответственность. Уверен, что с поставленными задачами он справится. Желаю ему и его командам удачи!» — сказал Новиков в интервью «Чемпионату».