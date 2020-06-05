Треливинг — о расизме в США: надо заглянуть внутрь себя, чтобы разобраться с проблемой

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг прокомментировал ситуацию с протестами в США, вызванными гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
«У нас были проблемы в начале года, так что мы посмотрели на себя и задали себе вопрос, чем мы можем помочь, как нам разобраться с этим явлением. Мы испытываем самые разные чувства: гнев из-за случившегося, желание помочь исправить ситуацию. Мы переживаем всё это последнюю неделю. Мы хотим внести свой вклад, чтобы можно было всем вместе двигаться дальше.
Мы все видели этот инцидент в Миннеаполисе. Мы всем сердцем разделяем боль тех, кого коснулась эта трагедия. Для меня она стала поводом посмотреть на себя. Чем я могу помочь, что я могу сделать, чтобы всё было правильно? Я считаю, что сначала надо заглянуть внутрь себя, чтобы потом разобраться с проблемой в целом.
Я рос там, где никого не волновало, откуда ты, какого цвета у тебя кожа, ко всем относились одинаково. Поэтому любое проявление дискриминации вызывает во мне гнев. В моём положении нужно знать и понимать, с чем приходится сталкиваться людям, а затем во всеуслышание заявить об этом, чтобы такое больше никогда не повторилось», — приводит слова Треливинга пресс-служба НХЛ.
- 5 июня 2020
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