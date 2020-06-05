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С. Бочаров: Немировски не связывает руки в атаке, позволяет максимальное творчество

С. Бочаров: Немировски не связывает руки в атаке, позволяет максимальное творчество
Хоккей / КХЛ 0

Новичок «Автомобилиста» Станислав Бочаров поделился эмоциями о минувшем сезоне в составе нижегородского «Торпедо».

«Оценивать самого себя довольно трудно, но если смотреть на статистику, то сезон получился достаточно неплохим. Я чувствую в себе силы и уверенность, что могу выступать ещё лучше. Если говорить о «Торпедо», то мы выполнили задачу на сезон – попали в плей-офф.

За счёт чего сезон стал лучшим в карьере? Конечно, не обошлось без помощи моих партнёров. Благодаря им я набрал столько очков. Притом что я достаточно часто выходил в разных сочетаниях, но при этом достаточно быстро мы находили взаимопонимание.

«Торпедо» было в лидерах по количеству шайб? Во-первых, у нас была довольно атакующая тактика. Дэвид Немировски не связывал нам руки в зоне атаки, позволял максимальное творчество. Во-вторых, в «Торпедо» собралось много индивидуально сильных хоккеистов», — цитирует Бочарова пресс-служба КХЛ.

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