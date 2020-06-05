Штюцле: Леон Драйзайтль — пример для меня. Он провёл невероятный сезон

Нападающий молодёжной сборной Германии Тим Штюцле поделился мнением о форварде «Эдмонтон Ойлерз» Леоне Драйзайтле.
«Как немец, считаю примером Леона. Он провёл невероятный сезон, на него равняются многие мальчишки. Моими кумирами также являются Коннор Макдэвид и Сидни Кросби, но, как немец, конечно, назову Леона.
С кем бы хотел оказаться в одном звене? Выбрал бы Коннора Макдэвида, Сидни Кросби или Драйзайтля. Двоих из этих троих. Если бы меня включили в это звено, хотел бы играть с Коннором и Леоном», — приводит слова Штюцле пресс-служба НХЛ.
Лучшим бомбардиром минувшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 стал Драйзайтль, набравший 110 (43+67) очков в 73 матчах. Таким образом, впервые в истории НХЛ обладателем «Арт Росс Трофи» стал хоккеист из Германии.
- 5 июня 2020
-
21:54
-
21:36
-
21:02
-
20:37
-
20:01
-
19:45
-
19:07
-
18:53
-
18:24
-
18:01
-
17:45
-
17:40
-
17:20
-
17:15
-
16:45
-
16:17
-
16:10
-
15:43
-
15:40
-
15:35
-
15:33
-
15:29
-
15:27
-
15:23
-
15:19
-
15:15
-
15:13
-
15:04
-
14:59
-
14:56
-
14:53
-
14:34
-
14:12
-
14:05
-
13:53