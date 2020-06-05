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Штюцле: Леон Драйзайтль — пример для меня. Он провёл невероятный сезон

Штюцле: Леон Драйзайтль — пример для меня. Он провёл невероятный сезон
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий молодёжной сборной Германии Тим Штюцле поделился мнением о форварде «Эдмонтон Ойлерз» Леоне Драйзайтле.

«Как немец, считаю примером Леона. Он провёл невероятный сезон, на него равняются многие мальчишки. Моими кумирами также являются Коннор Макдэвид и Сидни Кросби, но, как немец, конечно, назову Леона.

С кем бы хотел оказаться в одном звене? Выбрал бы Коннора Макдэвида, Сидни Кросби или Драйзайтля. Двоих из этих троих. Если бы меня включили в это звено, хотел бы играть с Коннором и Леоном», — приводит слова Штюцле пресс-служба НХЛ.

Лучшим бомбардиром минувшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 стал Драйзайтль, набравший 110 (43+67) очков в 73 матчах. Таким образом, впервые в истории НХЛ обладателем «Арт Росс Трофи» стал хоккеист из Германии.

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