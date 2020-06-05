Панарин: некоторые негодяи пытаются очернить меня, будто я не люблю свою родину

Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в «Инстаграме» прокомментировал критику со стороны части болельщиков.
«Всем привет! Хотел прояснить свою гражданскую позицию. Несмотря на то что некоторые негодяи и подхалимы пытаются очернить меня, выставив в свете, будто я не люблю родину, хотел бы пару слов сказать по этому поводу.
На самом деле с подавляющим большинством жителей страны наши желания схожи – это счастье родных и близких и, если когда-либо это будет возможно, всех жителей нашей страны. Просто некоторые считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. Прошу не путать родину и государство. Всем добра», – сказал Панарин.
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».
Панарин летом 2019 года подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,6 млн. До этого выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету россиянина 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги.
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