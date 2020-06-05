Назаров — Панарину: рад, что ты меня услышал. Без государства не было бы нашей Родины

Известный хоккейный тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров прокомментировал высказывание форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.

«Артемий, я рад, что ты меня наконец-то услышал. Хочу дополнить твоё смелое и, на мой взгляд, не самое обдуманное высказывание. Дело в том, что без этого государства не было бы нашей с тобой Родины и наших лидеров. И я горжусь, что живу в одно время вместе с этими лидерами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Панарин летом 2019 года подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,6 млн. До этого выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету россиянина 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги.