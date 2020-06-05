Зайдер: хорошо, что немецкий хоккей стал привлекать к себе внимание

Немецкий защитник системы «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер поделился мнением о форварде «Эдмонтон Ойлерз» Леоне Драйзайтле.
«Возможно, немец выиграл «Арт Росс Трофи» в первый и последний раз. Мы все считаем, что Леон обладает уникальным талантом, и он ещё далёк от пика карьеры. От него можно ожидать ещё большего. Хорошо, что немецкий хоккей стал привлекать к себе внимание. Надеюсь, у нас больше людей начнут заниматься этим видом спорта, следить за североамериканским хоккеем», — приводит слова Зайдера пресс-служба НХЛ.
Лучшим бомбардиром минувшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 признан Драйзайтль, набравший 110 (43+67) очков в 73 матчах. Таким образом, впервые в истории НХЛ обладателем «Арт Росс Трофи» стал хоккеист из Германии.
- 5 июня 2020
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