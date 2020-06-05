Морозов: уверен, для Брагина не станет проблемой переход на новый уровень

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился своим мнением о назначении Валерия Брагина на должность главного тренера сборной России.

«Валерий Николаевич Брагин имеет колоссальный опыт работы с молодыми хоккеистами. За время работы в молодёжной сборной он зарекомендовал себя как специалист, умеющий находить таланты и добиваться результата. Отрадно, что Брагин всегда обращал внимание на ребят, выступающих в Молодёжной хоккейной лиге, и давал им возможность проявить себя на уровне сборной. Для некоторых из них выступление в его командах стало трамплином во взрослый, профессиональный хоккей.

Валерий Николаевич уже целое десятилетие является символом молодёжного хоккея. Уверен, что для него не станет проблемой переход на новый уровень, а к успехам в молодёжной сборной он сможет добавить победы на уровне взрослой сборной», — приводит слова Морозова РИА «Новости».