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Роднина прокомментировала заявление Панарина, выступившего против системы в России

Роднина прокомментировала заявление Панарина, выступившего против системы в России
Хоккей / НХЛ 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на заявление хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, выступившего против государственной системы в России.

Напомним, Панарин на видео сообщил: «С подавляющим большинством жителей страны наши желания схожи – это счастье родных и близких и, если когда-либо это будет возможно, всех жителей нашей страны. Просто некоторые считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. Прошу не путать родину и государство. Всем — добра».

Подписчик Родниной в «Твиттере» под ником «Электронный алкоголь» добавил в комментарии видео Панарина и обратился к прославленной фигуристке: «Ирина Константиновна, смотрите, не всё на льду так гладко, молодое поколение не хочет в едином строю на кнопки нажимать. Между нами, и не только молодое».

Роднина ответила подписчику: «Я только за свободу мнений! А вам «алкоголь», не важно какой, явно затуманил разум».

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