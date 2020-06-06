Ржига: в переговорах с «Барысом» тишина. Другие клубы КХЛ не обращались

Известный тренер Милош Ржига рассказал, что переговоры с казахстанским «Барысом» не продвинулись дальше.
«Моя история с „Барысом“ закончена? Пока тишина. Другие клубы КХЛ не обращались», — приводит слова Ржиги Sports.kz.
5 мая 2020 года Федерация хоккея Чехии представила новый тренерский штаб национальной команды. Главным тренером сборной Чехии стал Филип Пешан. В должности главного тренера сборной Пешан сменил Милоша Ржигу. Ржига сменил Йозефа Яндача на посту главного тренера сборной летом 2018 года. В июне 2019-го стало известно, что Ржига останется на посту на сезон-2019/2020, а затем его сменит Пешан.
Под руководством Ржиги сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России.
- 6 июня 2020
-
14:20
-
13:57
-
13:38
-
13:18
-
12:49
-
12:22
-
11:57
-
11:45
-
11:18
-
10:46
-
10:25
-
10:02
-
09:43
-
09:30
-
09:12
-
08:41
-
08:15
-
07:45
-
01:05
-
00:50
-
00:28
- 5 июня 2020
-
23:36
-
23:02
-
22:54
-
22:24
-
21:54
-
21:36
-
21:02
-
20:37
-
20:01
-
19:45
-
19:07
-
18:53
-
18:24
-
18:01