Холтби: в Канаде есть расизм и дискриминация индейцев. Я ещё не всё узнал

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби рассказал, как старается бороться с дискриминацией в обществе.



«Мы всё честно рассказываем детям. Они задают вопросы, а мы всё им объясняем без прикрас. По мере сил всё рассказываем, чтобы они понимали проблему и знали, что могут что-то предпринять по этому поводу… До переезда сюда я не понимал в полной степени всю остроту расовых проблем в стране. В Канаде есть расизм, есть дискриминация индейцев. Я вырос, зная об этом, но там всё иначе. Мне пришлось заняться самообразованием, и я ещё не всё узнал.



Не верю в разовые акции. Верю в поддержку организаций, которые работают на благо общества постоянно. Мы с женой в последнее время больше внимания уделяли правозащитным кампаниям, потому что они занимаются широким спектром вопросов, среди которых выделяются проблемы ЛГБТ-сообщества и расизм. Но жизнь и мир меняются на наших глазах, мы ищем новые варианты решения проблем, не забывая о том, чего достигли. Делаем всё возможное и хотим внести вклад в решение этих проблем», — цитирует Холтби официальный сайт лиги.