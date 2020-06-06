Каменский: недаром Ларионова зовут Профессор. Он знает, как выигрывать

Обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал назначение Игоря Ларионова главным тренером молодёжной сборной России.
«Игорь вообще весь хоккей знает — и молодёжный, и взрослый. От и до. Недаром его зовут Профессором. Наверняка у него есть амбиции выигрывать, а как выигрывать, он знает. Думаю, для молодёжи это будет отлично. Свой большой опыт Игорь передаст игрокам», — приводит слова Каменского РИА «Новости».
В молодёжной сборной двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Ларионов сменил Валерия Брагина. На минувшем чемпионате мира Ларионов входил в тренерский штаб молодёжной сборной. Этот турнир стал первым в тренерской карьере специалиста. Ларионов уже проводит работу по отбору кандидатов на следующий МЧМ.
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