Защитник «Эдмонтона» Йоэль Перссон перешёл в шведский «Векшё»

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Йоэль Перссон перешёл в шведский «Векшё», сообщает официальный сайт скандинавского клуба. Хоккеист подписал соглашение сроком на три сезона.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл за «Ойлерз» в регулярном чемпионате 13 матчей и отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «–1». Этот сезон стал для Перссона дебютным в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».