Антропов: у Старченко супер катание, техника, бросок — всё есть. Он не затерялся бы в НХЛ

Бывший капитан сборной Казахстана Николай Антропов поделился своим мнением о нападающем «Барыса» Романе Старченко.

«Если бы Старченко поехал в НХЛ, какие у него были бы возможности? Почему он не поехал, наверное, лучше у него спросить. Обсуждали ли это? Да, обсуждали. Но это его личное, он сам должен говорить. А так, вы уже сказали о нём. У него просто супер катание, техника, бросок — всё есть. Думаю, он не затерялся бы в НХЛ. Всё зависит индивидуально от игрока. Почему он не поехал, хотя бы попробовать, это вопрос к нему», — приводит слова Антропова Шайба.kz.

В минувшем сезоне 33-летний Старченко в 53 матчах регулярного чемпионата набрал 35 (18+17) очков. В плей-офф ветеран «Барыса» провёл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. Старченко является самым опытным игроком команды. Непрерывно выступал за «Барыс» начиная с 2008 года.