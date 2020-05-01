Старченко остался в «Барысе». Форвард играет в клубе с первого сезона КХЛ
Нападающий Роман Старченко заключил новый контракт с «Барысом», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне 33-летний нападающий набрал 35 (18+17) очков в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф ветеран «Барыса» провёл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Старченко является самым опытным игроком команды. Непрерывно выступал за «Барыс» начиная с 2008 года.
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
Ранее Старченко сообщал, что имеет предложение о продолжении карьеры в «Локомотиве», который должен возглавить Андрей Скабелка.
Ветеран «Барыса» Старченко подтвердил, что может перейти в «Локомотив»
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