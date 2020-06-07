Светлов: Каблуков — тренерский игрок. Этим и объясню, что он сменил четыре клуба за сделку

Экс-главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал обмены с участием бывших игроков — форвардов Сергея Плотникова и Ильи Каблукова.

«Большое внимание прессы вызвал большой обмен с участием СКА, «Магнитки» и «Амура». Каждый клуб решал свои задачи и по итогам этого блокбастера, как видится, их решил. Мне он был интересен еще и участием двух игроков, с которыми в свое время работал в «Атланте» и «Амуре». Это сегодня Сергей Плотников – один из ведущих форвардов КХЛ, а лет 10 назад в Хабаровске он делал первые шаги в профессиональном хоккее. В то время заметил Плотникова в МХЛ, в «Амурских Тиграх», где он выделялся габаритами, агрессией, желанием обыграть оппонента один в один. Для любого форварда это важнейшие качества. Тогда мы и привлекли его к работе в «Амуре».

Второй игрок? Илья Каблуков. Был очень доволен этим игроком ещё в «Атланте», когда в связке с Константином Кольцовым он был одним из лидеров мытищинской команды. Каблуков – именно тренерский игрок. Его можно выпускать в решающие минуты матча, и он сыграет ответственно, строго по заданию, на команду. Такие хоккеисты очень ценятся, этим и объясняю то, что в ходе сделки он сменил четыре клуба. И Плотникову, и Каблукову, который в конце концов вновь оказался в Подмосковье – теперь в Балашихе в «Авангарде», пожелаю успехов на новом этапе карьеры», – цитирует Светлова Russia-Hockey.