Хара: стою вместе с чёрным сообществом, в этом мире нет места расизму
Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара выступил с заявлением относительно расовой несправедливости, тема которой вызвала массовые протесты в Северной Америке на протяжении последних двух недель. 43-летний словак принял участие в акции протеста в Бостоне.
«Первое и главное — я стою вместе с чёрным сообществом. Жизни чёрных имеют значение, в этом мире нет места расизму. Никогда не узнаю, каково это — идти по улице и не чувствовать себя в безопасности. Никто не должен испытывать такие чувства. Мы должны заботиться друг о друге. Равенство должно быть приоритетом. Всё, что меньше этого, недопустимо. Буду стоять вместе с вами, у вас есть моя спина», — приводит слова Хары The Score.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бостона».
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