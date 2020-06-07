В «Торонто» после расовых протестов появилась вакансия директора по вовлечённости

После массовых протестов в Северной Америке, спровоцированных смертью Джорджа Флойда, организация Maple Leafs Sports & Entertainment, владеющая хоккейным «Торонто Мэйпл Лифс» и баскетбольным «Торонто Рэпторс» объявила о новой вакансии — директора по вовлечённости и вариативности.



«Это недавно созданная должность, которая будет подотчётна директору по персоналу. Вы можете присоединиться к нашей команде в это захватывающее время трансформации. Как один из лидеров, имеющий доступ ко всей организации, вы будете сотрудничать и давать рекомендации широкому кругу партнёров как внутри компании, так и за её пределами. Необходимо будет создавать эффективные и долгосрочные стратегии и программ; выступать в качестве лидера по мышлению и поборника нашей приверженности развития культуры и среды на рабочем месте, которая является инклюзивной, разнообразной и справедливой», — говорится в описании вакансии.



Одним из требований к кандидату является «возможность конструктивно обсуждать сложные темы и привлекать заинтересованные стороны к выработке эффективных решений».

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