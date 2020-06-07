17-летний белорус Пальчик: возможно, я уйду из «Юности», но не в сторону КХЛ
17-летний нападающий «Юности» Александр Пальчик заявил, что не рассматривает возможность продолжения карьеры в КХЛ в следующем сезоне.
«Переход во взрослый хоккей не обошёлся без проблем. Я собирался уехать в Америку, но клуб не отпустил и меня взяли во взрослую команду. Так, в сезоне я играл за сборную Беларуси U20, но на молодёжный чемпионат мира меня не взяли. Куда звали в Америке? Это была команда «Грин-Бэй Гэмблерс» из USHL.
Вторую половину чемпионата Беларуси-2019/2020 я играл в «Юности» и очень благодарен клубу, тренерам и партнёрам за этот сезон. По следующему сезону пока неизвестно. Возможно, я уйду из «Юности», но не в сторону КХЛ. Поеду за океан? Да, всё верно», — цитирует Пальчика Sports.kz.
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