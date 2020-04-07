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«Я белорус, какие русские?» Форвард системы «Вашингтона» Протас — об отношении в Канаде

«Я белорус, какие русские?» Форвард системы «Вашингтона» Протас — об отношении в Канаде
Хоккей / НХЛ 0

Белорусский форвард системы «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал о жизни в Принс-Альберте.

«Небольшой город, население – 30-35 тысяч. Достопримечательностей негусто. Есть две тюрьмы, расположенные по разным окраинам. В одной мотают сроки до двух лет, в другой, региональной, – от двух лет. Хоккей и наша команда, наверное, самая большая отдушина для местных. Канадцы и вправду живут этим видом спорта. Неспроста НХЛ – лучшая лига, куда едут сильнейшие. Думаю, она останется таковой навсегда.

В курсе ли канадцы, что Беларусь — это не Россия? Да. Как только начинают путать, поправляю их. Если спрашивают «Где эти русские?», отвечаю: я белорус, какие русские! Что меня удивило, большинство канадцев отличают Беларусь от России, а вот американцы – нет», – рассказал Протас в интервью «Прессболу».

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