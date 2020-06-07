Коваленко — о совете сыну: в НХЛ надо ехать сразу в первую команду. КХЛ на голову выше АХЛ

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о карьерной ситуации сына, Николая, который является игроком «Локомотива».

«Коля играет неплохо, с каждым сезоном прогрессирует. В прошлом сезоне он сделал шаг вперёд, но ещё масса моментов, над которыми надо работать. На сегодняшний день он игрок «Локомотива», у него ещё год контракта. Уверен, «Локомотив» предложит продлить отношения.



Всегда советую, что на сегодняшний день рано ехать в НХЛ. Чтобы туда ехать, надо ехать сразу в первую команду, без всяких фарм-клубов. Уровень КХЛ на голову выше, чем уровень фарм-клуба НХЛ (лига АХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Лучше развиваться и идти к своей мечте здесь, чем сидеть в фарм-клубе НХЛ», – цитирует Коваленко ТАСС.