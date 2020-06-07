Синтонен: Ортио — хороший вратарь. Он поможет «Барысу» выигрывать матчи

Агент Юхо Синтонен прокомментировал переход финского голкипера Йони Ортио в «Барыс».

«Йони Ортио — хороший вратарь. Он поможет «Барысу» выигрывать матчи. Йони не мой клиент. Отношения к нему не имею. Моих клиентов представляет Игорь Парашкин. Его игроков в «Барысе» много.

Принёс бы «Барысу» пользу акцент на игроков из Финляндии? Это облегчило бы общение. В конце концов, все говорят на хоккейном языке. Не думаю, что национальность — это так важно. Всегда на ту или иную позицию или роль найдётся хоккеист, который будет делать свою работу лучше», — цитирует Синтонена Sports.kz.

В минувшем сезоне 29-летний голкипер выступал в Швейцарии за «Цюрих». Финский вратарь принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, пропуская в среднем 2,38 шайбы и отражая 91,7% бросков.