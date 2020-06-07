Синтонен: Ортио — хороший вратарь. Он поможет «Барысу» выигрывать матчи

Агент Юхо Синтонен прокомментировал переход финского голкипера Йони Ортио в «Барыс».
«Йони Ортио — хороший вратарь. Он поможет «Барысу» выигрывать матчи. Йони не мой клиент. Отношения к нему не имею. Моих клиентов представляет Игорь Парашкин. Его игроков в «Барысе» много.
Принёс бы «Барысу» пользу акцент на игроков из Финляндии? Это облегчило бы общение. В конце концов, все говорят на хоккейном языке. Не думаю, что национальность — это так важно. Всегда на ту или иную позицию или роль найдётся хоккеист, который будет делать свою работу лучше», — цитирует Синтонена Sports.kz.
В минувшем сезоне 29-летний голкипер выступал в Швейцарии за «Цюрих». Финский вратарь принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, пропуская в среднем 2,38 шайбы и отражая 91,7% бросков.
- 7 июня 2020
-
16:00
-
15:35
-
15:11
-
14:40
-
14:11
-
13:42
-
13:25
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:00
-
10:33
-
10:14
-
09:45
-
09:24
-
09:00
-
06:11
-
00:58
-
00:31
- 6 июня 2020
-
23:56
-
22:53
-
22:14
-
22:00
-
21:33
-
20:44
-
20:13
-
19:42
-
19:10
-
18:40
-
17:57
-
16:50
-
16:01
-
15:26