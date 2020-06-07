Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Синтонен: Ортио — хороший вратарь. Он поможет «Барысу» выигрывать матчи

Синтонен: Ортио — хороший вратарь. Он поможет «Барысу» выигрывать матчи
Хоккей / КХЛ 0

Агент Юхо Синтонен прокомментировал переход финского голкипера Йони Ортио в «Барыс».

«Йони Ортио — хороший вратарь. Он поможет «Барысу» выигрывать матчи. Йони не мой клиент. Отношения к нему не имею. Моих клиентов представляет Игорь Парашкин. Его игроков в «Барысе» много.

Принёс бы «Барысу» пользу акцент на игроков из Финляндии? Это облегчило бы общение. В конце концов, все говорят на хоккейном языке. Не думаю, что национальность — это так важно. Всегда на ту или иную позицию или роль найдётся хоккеист, который будет делать свою работу лучше», — цитирует Синтонена Sports.kz.

В минувшем сезоне 29-летний голкипер выступал в Швейцарии за «Цюрих». Финский вратарь принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, пропуская в среднем 2,38 шайбы и отражая 91,7% бросков.

Экс-голкипер «Витязя» Ортио заключил контракт с «Барысом». На его счету один гол в КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020