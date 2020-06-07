Кигос: Алиу не хватало скромности и самокритичности. Виноваты все, кроме него

Главный тренер «Литвинова» Владимир Кигос поделился мнением о нападающем Акиме Алиу, проведшем за чешский клуб шесть матчей в сезоне-2019/2020.
«Мы искали игрока, который усилил бы состав, но выбора почти не было. Черед дошел до этого хоккеиста, мы посмотрели кое-какие записи, и нам понравилось. К сожалению, его характер был непрост. Вероятно, именно поэтому он сменил столько клубов и ни одним не остался доволен. В статьях часто вижу, что его недолюбливали, но нигде не указывается, почему всё так складывалось.
Я уже работал с игроками, которым показываешь что-то на видео, а они это не усваивают. Они говорили, что так сложилось, виноваты обстоятельства, но свою вину не признавали. Алиу тоже из их числа. Он забивал хороший гол, а потом становился причиной двух пропущенных шайб. Он не улавливал тактику.
Алиу из тех игроков, которые никогда не признавали вину. Он всегда говорил, что виноват кто-то другой. Самокритичность не характерна ему. Ему её не хватало, как и не хватало скромности. Все вокруг виноваты, только не он. С таким типом игроков сложно работать. Это понимали и его партнёры по команде, что создавало дополнительные проблемы», – цитирует Кигоса Hokej.cz.
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