Генменеджер «Ванкувера»: хочу сохранить Танева. Он отличный наставник для Хьюза

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг поделился мнением о защитнике Кристофере Таневе, контракт которого с канадским клубом завершается после сезона-2019/2020.
«Есть парни, которые могут помогать другим игрокам, и Танев определённо один из них. Я хотел бы найти способ сохранить Криса в команде. Он проявляет лидерские качества, наши молодые игроки относятся к нему с уважением. Он был отличным наставником для Куинна Хьюза. Они хорошо смотрелись вместе. Думаю, они помогают друг другу», — приводит слова Беннинга Sportsnet.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 7 июня 2020
-
21:00
-
20:48
-
20:06
-
19:48
-
19:00
-
18:27
-
17:37
-
16:33
-
16:00
-
15:35
-
15:11
-
14:40
-
14:11
-
13:42
-
13:25
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:00
-
10:33
-
10:14
-
09:45
-
09:24
-
09:00
-
06:11
-
00:58
-
00:31
- 6 июня 2020
-
23:56
-
22:53
-
22:14
-
22:00
-
21:33
-
20:44