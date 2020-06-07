Генменеджер «Ванкувера»: хочу сохранить Танева. Он отличный наставник для Хьюза

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг поделился мнением о защитнике Кристофере Таневе, контракт которого с канадским клубом завершается после сезона-2019/2020.

«Есть парни, которые могут помогать другим игрокам, и Танев определённо один из них. Я хотел бы найти способ сохранить Криса в команде. Он проявляет лидерские качества, наши молодые игроки относятся к нему с уважением. Он был отличным наставником для Куинна Хьюза. Они хорошо смотрелись вместе. Думаю, они помогают друг другу», — приводит слова Беннинга Sportsnet.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».