Агент Киселёв: хочу, чтобы следующим белорусом в НХЛ стал Егор Шарангович

Агент Святослав Киселёв поделился мнением о белорусском нападающем клуба Американской хоккейной лиги «Бингхэмптон Дэвилз» (фарм-клуб «Нью-Джерси Дэвилз») Егоре Шаранговиче.
«Сейчас очень осторожно, очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не навредить, «Динамо-Минск» ведёт проработку вопроса возможности привлечения главных проспектов в свою программу. Речь не только о Протасе, но и о Колячонке, и о Шаранговиче. Если бы «зубры» нашли консенсус, точки соприкосновения с клубами Национальной хоккейной лиги, то всё могло бы получиться.
Если бы не пандемия, в сентябре ребята поехали бы в тренинг-кэмпы. Но сейчас этого ничего не будет. И когда начнётся сезон в АХЛ у того же Егора Шаранговича, тоже абсолютно неясно. Стартует ли он в декабре или даже стартует ли вообще — опять же непонятно. Ведь в Американской хоккейной лиге порядка половины клубов не аффилированы с клубами НХЛ, их бюджеты формируются из коммерческих доходов, которых сейчас нет, отсюда вообще возникает вопрос по следующему сезону. Там может быть и локаут — всё может быть.
Шарангович? Да, Егор заиграл во второй половине сезона заметно мощнее. По моим ощущениям, он максимально близко подошёл к тому, чтобы пойти на повышение. В «Нью-Джерси» сменился менеджмент, и Шарангович обязательно должен получить шанс. Хотя, опять же, полная неопределённость с сезоном АХЛ, а новый в НХЛ стартует только в декабре — и не хотелось бы, чтобы он всё это время простаивал без хоккея.
Кто станет следующим белорусом в НХЛ? Можно, конечно, было бы отшутиться, но вопрос такой болезненный на самом деле… Отвечу прямо — хочу, чтобы это был Егор Шарангович», — приводит слова Киселёва пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
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