О’Райлли: победа в Кубке Стэнли полностью обновила мою карьеру

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли рассказал, как победа в Кубке Стэнли повлияла на его карьеру.

«Думаю, это полностью обновило всю мою карьеру. Я никогда не чувствовал настоящий вкус победы, никогда не выигрывал серии плей-офф, а потом приехал в «Сент-Луис» и достиг главной цели. Это было потрясающе. Сделав это однажды, ты хочешь это повторить», — приводит слова О’Райлли The Score.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».