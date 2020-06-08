Экс-защитник «Авангарда» и «Металлурга» Кукконен завершил карьеру
Бывший защитник омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» Лассе Кукконен объявил о завершении игровой карьеры, информирует официальный сайт хоккейного клуба «Кярпят». 38-летний Кукконен выступал за «Кярпят» с 2013 года.
В Континентальной хоккейной лиге Кукконен провёл 159 матчей за «Металлург» и «Авангард». Защитник записал на свой счёт 34 (14+20) балла при показателе полезности "+31" и 76 минутах штрафного времени.
В Национальной хоккейной лиге Кукконен выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и «Филадельфию Флайерз», отыграв 159 матчей. Защитник забросил шесть шайб и отдал 16 результативных передач при показателе полезности "+3".
В составе сборной Финляндии Кукконен стал чемпионом мира в 2011 году.
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