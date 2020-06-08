Звягин — о словах Задорова: чтобы критиковать, не нужно быть гением. Проблемы есть везде

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал высказывания защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова, жёстко оценившего реакцию в России на проблемы в США.
«По-моему, такие высказывания ребят по меньшей мере некомпетентны. Это как уехать из родительского дома, где тебя кормили, поили и воспитывали, а пожив пару лет в другой семье, позвонить и сказать: вы там всё делаете неправильно, здесь мне лучше, и больше у вас я жить не буду. Окей, твоё право – живи где хочешь, но зачем осуждать других? Тем более не ты ту страну строил.
Никто не спорит, у нас есть проблемы. Но они есть везде. В молодости кажется, что ты уже всё знаешь, но чем дольше живёшь, чем больше учишься, тем больше понимаешь, как многого ты не знаешь. Всегда нужно относиться с уважением к своей родине и людям, которые здесь живут и любят свою страну. Если есть конструктивные предложения – это одно, а постоянная критика, когда выбираются только негативные темы, – другое. Самое лёгкое – это видеть проблему, для этого не нужно быть гением. Наверное, поэтому и памятников критикам никто не ставит», — приводит слова Звягина Allhockey.Ru.
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