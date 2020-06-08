Форвард «Колорадо» Калверт: Маккиннон — образец профессионализма

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэттью Калверт поделился мнением о нападающем Натане Маккинноне.
«Если он видит, что ты ешь фастфуд, то не преминет обратить на это внимание. Раз-другой — и ты уже сам задумываешься, что лучше этого не делать. Это не раздражает, потому что ты видишь: Маккиннон — образец профессионализма. И у него такие требования не только к тебе, но и к себе тоже», — приводит слова Калверта пресс-служба НХЛ.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
В нынешнем сезоне 30-летний Калверт провёл 50 матчей за «Колорадо» и набрал 25 (12+13) очков.
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