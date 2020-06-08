Белов: всегда любил маленькие площадки, сейчас они везде и я просто кайфую

Защитник петербургского СКА Антон Белов сообщил, что с возрастом изменилось его восприятии игры.

«Было бы глупо не перестраиваться, особенно когда сделали маленькие площадки. Я всегда любил маленькие площадки, но сейчас их ввели везде и я просто кайфую. Да, стало больше столкновений. Да, игра быстрее и нужно быстрее принимать решения. Но я себя ощущаю как рыба в воде, гораздо лучше, чем на большом полигоне, — за счёт габаритов, длины клюшки, катания. Если на большой площадке игрок, который чуть подеревяннее, может выехать за счёт физики, то на маленьком льду важны технические нюансы, которые у меня более-менее развиты и над которыми я много работал.

Плюс, современный хоккей уже ушёл от того, что два защитника дальше синей линии не ездят. Сейчас шайбу отобрал, отдал нападающему — и беги помогать. Это то, над чем в последнем сезоне я активно работал: подключение в атаку, помощь нападающим в зоне атаки, движение в зоне, перемещения, взаимодействие со своим партнёром по защите. И более быстрый переход из обороны в атаку. Чтобы прямо с места отбора, без всяких закатов назад, — туда, побежали», — цитирует Белова блог «Овечкин и седины» на Sports.ru.