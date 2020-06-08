Макар: Маккиннон не даёт расслабиться ни себе, ни нам. Таким и должен быть лидер

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар поделился мнением об одноклубнике Натане Маккинноне.

«Натан – перфекционист от природы. Мне это близко, потому что я тоже такой. Он не даёт расслабиться ни себе, ни нам, если дела идут не по нашему сценарию. Но это делается ради одного – ради победы. Желание выиграть у Маккиннона просто зашкаливает. Именно таким и должен быть лидер», – приводит слова Макара пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».