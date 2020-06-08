Звягин — о серии с «Салаватом»: «Авангард» был не в идеальном психологическом состоянии

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о причинах неудачного выступления омского клуба в плей-офф. В минувшем сезоне «ястребы» завершили выступление на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4).

«Это была не одна какая-то ошибка. Во-первых, это хоккей, одна команда выигрывает, другая проигрывает. Во-вторых, сезон получился неоднозначным по не зависящим от нас причинам. Травматизм был невероятный. Но регулярный сезон до нескольких последних матчей мы шли даже лучше, чем в прошлом году. Концовка получилась смазанной по нескольким причинам.

В плей-офф вошли не в идеальном психологическом состоянии по сравнению с предыдущим сезоном. В том розыгрыше «Авангард» был в отличном физическом и психологическом состоянии и двигался до финала, не снижая уровень. В серии с ЦСКА ребята показали себя тоже с хорошей стороны, но соперник был сильнее. Сейчас с «Салаватом» не получилось.

Переломный момент серии – гол за шесть секунд до конца во втором матче. Не забил бы соперник, мы бы вели — 2-0 в серии и многое могло быть по-другому. Потом мы проиграли матч в овертайме. Счёт в серии стал всего 1-1, однако психологически инициатива перешла к «Салавату Юлаеву». Ребята боролись до конца, но в этот раз не получилось», — приводит слова Звягина Allhockey.Ru.