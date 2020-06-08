В московском «Динамо» пошутили над отменой режима самоизоляции в столице

Пресс-служба столичного «Динамо» в «Твиттере» пошутила на тему отмены режима самоизоляции и пропускного режима в Москве, который вступает в силу с 9 июня.

«Текущее настроение», — подписала видеоролик пресс-служба клуба.

С 9 июня в Москве отменяется самоизоляция, пропуска и прогулки по графику, начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству, отменяются ограничения для каршеринга, можно посещать кладбища.

С 16 июня заработают летние веранды, стоматологии, библиотеки, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, а также музеи и зоопарки.

С 23 июня открываются все остальные кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве действует домашний режим самоизоляции для всех горожан, хотя режим нерабочих дней в России окончен 12 мая. По этой же причине в мире массово переносили и отменяли спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 406 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 3,4 млн.