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Режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня

Режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня
Режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня
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Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан. Об этом в ходе дистанционного заседания рассказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня», — приводит слова Ремчукова ТАСС.

Спортивные мероприятия можно будет посещать, но при одном условии: трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%.

Информацию о скором снятии ограничений в Москве подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

С 9 июня отменяется самоизоляция, пропуска и прогулки по графику, начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству, отменяются ограничения для каршеринга, можно посещать кладбища.

С 16 июня заработают летние веранды, стоматологии, библиотеки, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, а также музеи и зоопарки.

С 23 июня открываются все остальные кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве действует домашний режим самоизоляции для всех горожан, хотя режим нерабочих дней в России окончен 12 мая. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 406 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 3,4 млн.

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