Братья Свечниковы порыбачили с Даги Хэмилтоном во время карантина

Хоккеисты Национальной хоккейной лиги продолжают коротать время во время паузы в регулярном чемпионате из-за коронавируса. Братья Андрей и Евгений Свечниковы отправились на рыбалку вместе с защитником «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтоном.

«Это мой улов на сегодня. А ваш?» — подписал пост Андрей Свечников в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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