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Пелино: возможно, Денисенко ещё рано ехать в Северную Америку

Пелино: возможно, Денисенко ещё рано ехать в Северную Америку
Хоккей / НХЛ 0

Бывший главный тренер ярославского «Локомотива» Майк Пелино прокомментировал решение форварда Григория Денисенко продолжить карьеру в клубе НХЛ «Флорида Пантерз».

«У Денисенко выдался непросто последний сезон в Ярославле. Он был очень нестабилен, поскольку часто вызывался в молодёжную сборную, ездил на чемпионат мира и не имел достаточно времени, чтобы тренироваться в клубе и должным образом прибавить. Поэтому пока его потенциал раскрыт не до конца, и, возможно, ему ещё рано ехать в Северную Америку, но, если во «Флориде» всерьёз рассчитывают на Григория, то могут дать ему время адаптироваться за счёт игры в фарм-клубе.

У меня никогда не было вопросов к Денисенко в плане отношения к делу и трудолюбия. Поэтому уверен, со временем он имеет очень хорошие шансы закрепиться в НХЛ, поскольку обладает необходимым талантом и профессионализмом», — приводят слова Пелино «Известия».

В минувшем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+1". В шести матчах плей-офф забросил одну шайбу.

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