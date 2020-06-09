Сушинский — об обысках: у меня проблем нет, документы в порядке. Зато реклама какая!

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что в его доме сотрудники правоохранительных органов проводят обыск. По информации «Фонтанки», Сушинский, владеющий автомобильным бизнесом, подозревается в обналичивании денег.



«Информация об обысках — правда, но у меня проблем нет. Все документы в порядке. Мы занимаемся только продажей автомобилей и их ремонтом, но никак не теми делами, которые мне, так скажем, инкриминируют. Вывод денег, обналичивание? Мой бизнес этим не занимается. Повторяю, я занимаюсь продажей и сервисом автомобилей. То, что я продаю автомобили юридическим лицам — это правда, но так работают все компании, и не только автомобильные. Поэтому здесь, скорее всего, проверять будут не меня, а конечного покупателя. Я продал машину и забыл об этом.



Волнуюсь ли я по этому поводу? Я волнуюсь, потому что у меня рабочий день сорван, это да. Я вынужден ждать, пока всё закончится. Зато реклама какая! Столько человек сразу вспомнило про Максима Сушинского», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.