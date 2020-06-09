Лассинантти: жители Лулео действительно собирали деньги на мой контракт, это крутой жест

Голкипер «Сочи» Йоэль Лассинантти поделился впечатлениями от перехода в черноморский клуб.
«Я очень рад шансу играть в КХЛ, который мне предоставили в «Сочи». Я слышал много позитивных вещей о городе и команде. Решение о переходе далось мне достаточно тяжело. Всё-таки я провёл в одной команде почти всю свою карьеру. Я думаю, что факт переезда в другую страну и в другую лигу сделал факт принятия решения немного проще.
Жители Лулео начали краудфандинговую кампанию с целью собрать средства на мой новый контракт? Это может показаться удивительным, но это чистая правда! Это очень крутой жест с их стороны, я им за это благодарен! Но я почувствовал, что готов поднять свою карьеру на новый уровень, и отправиться в КХЛ выступать за «Сочи» было верным решением», — цитирует вратаря официальный сайт «Сочи».
- 9 июня 2020
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