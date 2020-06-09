Гафуров: Клуз — один из лучших центрфорвардов АХЛ, доступных под бюджет «Торпедо»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал подписание форварда Джастина Клуза.



«Это двусторонний игрок, который поможет нам в атаке и защите. Он может сыграть как в центре, так и на фланге.



У него позитивный процент выигранных вбрасываний. Он праворукий, и для Немировски это будет большой плюс при игре в большинстве.



Это один из тех игроков, на которых мы вышли самостоятельно – его нам не предлагали агенты. Мы считаем, что это один из лучших центральных нападающих АХЛ, который сейчас доступен под наш бюджет. Немаловажный фактор, что Клуз молод и через год его не смогут увести другие клубы», — рассказал Гафуров в интервью каналу «Торпедо» в YouTube.



Минувший сезон 26-летний форвард провёл в системе «Анахайм Дакс». Он отыграл за «Сан-Диего» в Американской хоккейной лиге 53 матча и записал на свой счёт 30 (11+19) очков при показателе полезности «+10» и 34 минутах штрафного времени. В фарм-клубе «Дакс» Джастин выступал вместе с другим новобранцем «Торпедо» — Крисом Уайдманом.

«Торпедо» объявило о подписании контракта с американским нападающим Клузом