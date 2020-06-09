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«Спартак» подтвердил возвращение Лукаша Радила

«Спартак» подтвердил возвращение Лукаша Радила
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» на своём официальном сайте подтвердил возвращение в клуб нападающего Лукаша Радила. Ранее об этом сообщил «Чемпионат». 29-летний чешский нападающий поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

29-летний Радил последние два сезона проводит в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». За главную команду он сыграл 50 матчей и набрал 11 (7+4) очков. До этого чех три сезона играл в «Спартаке», где в его активе было 103 (41+62) балла в 168 встречах.

«Спартак» в сезоне-2019/2020 занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф красно-белые уступили в серии московскому «Динамо» со счётом 2-4.

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