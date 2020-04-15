Бакош подпишет контракт со «Спартаком» на два года, Радил — на один год

Как стало известно «Чемпионату», словацкий форвард Мартин Бакош и чешский нападающий Лукаш Радил договорились с московским «Спартаком» о сроках контрактов с клубом. Бакош подпишет с москвичами соглашение сроком на два сезона, Радил — на один год.
29-летний Радил последние два сезона проводит в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». За главную команду он сыграл 50 матчей и набрал 11 (7+4) очков. До этого чех три сезона играл в «Спартаке», где в его активе было 103 (41+62) балла в 168 встречах.
29-летний Бакош в сезоне-2019/2020 стал лучшим бомбардиром и снайпером «Адмирала», набрав 42 (19+23) очка. До этого играл в КХЛ за «Сочи», «Слован» и «Куньлунь Ред Стар».
«Спартак» в сезоне-2019/2020 занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф красно-белые уступили в серии московскому «Динамо» со счётом 2-4.
- 15 апреля 2020
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