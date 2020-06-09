С 2023 года количество клубов в Лиге чемпионов будет сокращено на четверть

Сегодня, 9 июня, в онлайн-формате прошло заседание Генеральной ассамблеи хоккейной Лиги чемпионов. Руководители лиги приняли решение с сезона-2023/2024 сократить количество клубов с 32 до 24. Решение продиктовано желанием повысить престижность турнира и увеличить прибыль для выступающих в нём клубом.



Из-за пандемии коронавируса и неопределённости в отношении профессиональных спортивных соревнований по всей Европе правление Лиги чемпионов приняло решение отложить начало сезона-2020/2021 на один месяц, до 6 октября. Это решение повлекло за собой изменение формата проведения турнира. В следующем сезоне Лига чемпионов будет разыграна по плей-офф-системе.



В минувшем сезоне шведская «Фрёлунда» обыграла чешский «Градец-Кралове» со счётом 3:1 в финале хоккейной Лиги чемпионов. Таким образом, клуб из Швеции выиграл Лигу чемпионов в четвёртый раз в истории, ранее завоевав трофей в 2016, 2017 и 2019 годах. Один раз «Фрёлунда» в финале проиграла.