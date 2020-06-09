Думбадзе — о контракте с «Северсталью»: я немолодой игрок, нужно пробовать себя сейчас

Нападающий Давид Думбадзе прокомментировал подписание пробного контракта с череповецкой «Северсталью».
«Сначала мне позвонил оттуда второй тренер. Затем набрал Андрей Разин. Они выказали заинтересованность и рассказали, что у меня есть шанс попробовать себя там. Я, конечно, положительно воспринял эти новости, так как долго ждал такой возможности. Готовлюсь изо всех сил, потому что не известно, будет ли у меня ещё один шанс попробовать себя на таком уровне.
Руководители „Дизеля“ говорили, что заинтересованы во мне и хотят, чтобы я остался. Но мы нашли точки соприкосновения. Я им тоже объяснил положение: я уже немолодой игрок, мне нужно попробовать себя в КХЛ. Если у меня всё получится, то все от этого только выиграют», — цитирует Думбадзе официальный сайт ВХЛ.
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